Марат Иманкулов: ОДКБ является гарантом безопасности КР от внешних угроз

Ситуация в Афганистане, по его словам, также продолжает создавать риски для региональной безопасности.

В современном мире, где конфликты, геополитическая напряженность и глобальная трансформация все чаще определяют международную повестку, региональное сотрудничество становится, как никогда, важным, подчеркнул секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов во время круглого стола: "К итогам саммита ОТГ. Геополитические контуры тюркского мира: идеология, экономика, безопасность".

"Я хочу еще раз обозначить и подчеркнуть актуальные вызовы и угрозы, которые сейчас стоят перед Кыргызстаном и ЦА в целом. В настоящее время многие государства в мире, в том числе, считающиеся достаточно успешными, переживают сложный период в экономике и внутренней политике. Центральноазиатский регион также столкнулся с рядом вызовов – это экономические трудности, терроризм и экстремизм", - отметил спикер.

Ситуация в Афганистане, по его словам, также продолжает создавать риски для региональной безопасности. Однако от самого режима талибов не исходят угрозы или давление на соседей и региональную безопасность. Опасность представляют террористические организации, которые имея иностранное финансирование, используют афганскую территорию для концентрации боевиков, создавая центры, которые занимаются рекрутированием и подготовкой новых членов для своих структур.

"В современном мире люди не берутся за оружие на пустом месте. Террористы получают финансирование, и всем понятно, откуда идут эти средства. Есть тренд - частные военные компании, и эти террористические организации фактически стали своего рода частными армиями. Их используют для продвижения глобальных политических интересов. Если бы у них не было финансовой поддержки отдельных государств, ни одна террористическая организация не смогла бы существовать самостоятельно. Поэтому, когда мы наблюдаем те или иные процессы, следует задаться вопросом, кому это выгодно? Тогда станет ясно, кто за ними стоит, и какие цели преследует", - пояснил секретарь СБ КР.

Он также подчеркнул, что нестабильность, нехватка воды и энергетические вызовы усиливают напряженность и требуют коллективных действий для укрепления стабильности.

"Глобальные структуры безопасности теряют эффективность и легитимность, что выражается в кризисе универсального международного права, обострении противоречий в международных отношениях, военных конфликтах и санкционной политике. Возросшая усталость стран глобального юга от монопольного влияния одной державы также подталкивает мир к переходу от однополярности к многополярности. Это продемонстрировал саммит БРИКС в Казани, на котором присутствовало значительное число стран", - подчеркнул М. Иманкулов.

По его словам, также важно отметить и ключевые аспекты информационной безопасности и современных технологий, которые играют значительную роль в обеспечении безопасности региона. Цифровизация и повсеместное использование интернета создают для Кыргызстана и других государств новые угрозы. Кибершпионаж, дезинформация и пропаганда становятся мощными инструментами влияния, способными манипулировать общественным мнением и подрывать доверие к государственным институтам.

"Одной из угроз остается использование интернета и социальных сетей для организации протестных движений, целью которых может быть внутригосударственная дестабилизация. Внешние силы продолжают применять гибридные методы для вмешательства в дела различных стран - от финансирования оппозиционных движений и экономического давления до распространения дезинформации. Кроме того, компетентные органы фиксируют нетрадиционные угрозы, такие как подмена традиционных ценностей ложными ориентирами, а также идеологические риски", - пояснил секретарь Совбеза.

Он также подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности, когда идет постоянное давление на системы безопасности государств региона, становится очевидной необходимость укрепления существующих альянсов и наращивания конструктивного сотрудничества для обеспечения национальной и региональной безопасности.

"Масштаб проблем на локальном и глобальном уровне превышает возможности отдельных государств справляться с ними самостоятельно. Поддержание стабильности и развитие возможны только при коллективных усилиях. Кыргызстан, в рамках различных международных форматов, активно участвует в реализации политики по снижению угроз", - сообщил спикер.

Говоря про Организацию Тюркских государств, он отметил, что ее не следует рассматривать, как отдельный блок, созданный в противовес другим объединениям. Тюркский мир, основанный на культурной, языковой и этнической близости, формирует устойчивые связи между странами региона.

В 2025 году Кыргызстан будет председательствовать в ОТГ, и важнейшими приоритетами республики в этот период, по словам М. Иманкулова, станут укрепление экономической кооперации, развитие инфраструктуры и торговли, углубление сотрудничества в сфере безопасности и противодействия угрозам, а также культурное и образовательное взаимодействие.

"Наша задача - обеспечить более сильное, сплоченное и эффективное партнерство в общих интересах, несмотря на наличие различных взглядов по отдельным вопросам. Страны, входящие в организацию, неоднократно озвучивали в рамках ОТГ и других интеграционных объединений, что поддерживают мир, спокойствие, стабильность и безопасность, а также экономическое развитие в региональном контексте. Государства-члены ОТГ наряду с нашими стратегическими партнерами, Россией и Китаем, принимают активные меры для обеспечения национальной и региональной безопасности", - отметил секретарь Совета Безопасности КР.

При этом ключевую роль в обеспечении региональной безопасности, по мнению спикера, по-прежнему играет Организация Договора о коллективной безопасности.

"ОДКБ является гарантом нашей национальной безопасности от внешних угроз, потому что она включает все обязывающие и отработанные механизмы. Вместе с тем Организация тюркских государств не является альтернативой или противовесом другим объединениям, включая наше стратегическое партнерство с Россией. Одновременно с этим мы рассматриваем ОТГ как дополнение к существующим форматам сотрудничества. Таким образом, ОТГ, СНГ, ОДКБ и ШОС - эти организации не противоречат, а наоборот, дополняют друг друга в области обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - заявил М. Иманкулов.

Отвечая на вопрос о том, как сопрягаются вопросы безопасности ОДКБ, где локомотивом является Россия, и ОТГ, в которой ведущую роль себе отводит Турция, являющаяся членом НАТО, он подчеркнул, что Анкара не продвигает интересы североатлантического альянса в регионе.

"Мы не видим таких попыток. А вот военное сотрудничество между нашими странами, в том числе покупка беспилотников у Турции, имеет место. Однако, мы закупаем и продолжим закупать вооружение не только у турецкой стороны, но и у других стран, включая Россию и Китай, в зависимости от наших экономических возможностей. Мы выстраиваем хорошие отношения со всеми странами, и прежде всего, с нашими стратегическими партнерами и соседями. При этом в борьбе с терроризмом, экстремизмом мы сотрудничали и с главной страной альянса – США.

Сотрудничество в рамках ОДКБ остается приоритетным для обеспечения внешней безопасности страны. При этом другие международные организации дополняют друг друга в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Эти усилия необходимы для обеспечения глобальной безопасности. В противном случае ни одна страна не сможет справиться с современными угрозами в одиночку", - добавил секретарь СБ КР.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".





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