Евразийский фонд стабилизации и развития стал самостоятельным финансовым институтом

Евразийский фонд стабилизации и развития стал самостоятельным финансовым институтом

Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года, подписанного 26 июня 2024 года в городе Астане».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 октября 2024 года.

Протоколом предусмотрено выделение Евразийского фонда стабилизации и развития в качестве самостоятельного финансового института (донора), что, в свою очередь, благоприятно повлияет на инвестиционный климат в Кыргызской Республике, в частности на реализацию проектов государственных инвестиций в таких секторах как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, ирригация, образование и других секторах экономики страны.

Обретение Евразийским фондом стабилизации и развития статуса института развития позволит увеличить грантовую и техническую помощь в социальный сектор Кыргызской Республики и сектор государственного управления.