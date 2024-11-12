В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава

В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Аида Исатбек кызы заявила, что в Республиканской клинической инфекционной больнице одноразовые шприцы используются повторно.

По словам нардепа, к ней обратились пациенты и прикрепили к обращению видео.

«Пишут, что все использованные шприцы бросают в один лоток и оттуда медсестры берут их и используют для инъекции детям. В ролике мы можем увидеть сплошную антисанитарию. Решите эту ситуацию незамедлительно», — сказала Аида Исатбек кызы.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что ознакомлен с этим роликом и дал поручение своему заместителю. «Некоторые места на видео представлены неверно. Мы используем одноразовые шприцы, и они сразу же уничтожаются. Сейчас разбираются. Мы вам направим письменный ответ по этому вопросу», — сказал он.