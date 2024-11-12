Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются

Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются

На заседании парламентского комитета по международным делам новый депутат от Сузакского округа Алтынбек Кылычбаев пожаловался заместителю министра образования и науки Бекжану Супаналиеву, что его сына не приняли в школу № 48 в Бишкеке.

По словам нардепа, ребенок уже третью неделю не ходит на занятия.

«Ребенок переводится из Джалал-Абада в столицу. Спросили справку с места жительства. Мы дали. Сказали нужна справка с места обучения. Мы и ее предоставили. Потом сказали нужна медицинская книжка. За это время ребенок три недели не ходил в школу. Разве процедура принятия в школу такая? Нельзя было список необходимых документов сразу сказать. Когда мы все документы передали, ребенка не приняли в школу», — сказал Алтынбек Кылычбаев.

Замминистра Бекжан Супаналиев ответил, что справку с места жительства школа могла получить через государственный портал электронных услуг «Тундук».

«Справка с места обучения и медкнижка обязательно должны быть. Если ребенок переезжает, то местная школа должна принять по временной прописке, если есть свободное место», — сказал Бекжан Супаналиев.

Замминистра также пообещал после заседания разобраться по этому случаю.