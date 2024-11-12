Саудовский фонд развития рассмотрит выделение $50 млн на строительство 38 школ в Кыргызстане

Саудовский фонд развития рассмотрит выделение $50 млн на строительство 38 школ в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров сегодня, 11 ноября, в рамках рабочего визита в г. Эр-Рияд (Королевство Саудовской Аравии) встретился с исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдурахманом Аль-Маршадом.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего углубления сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов в Кыргызстане.

Глава государства выразил благодарность за активное участие Фонда в финансировании проектов в различных областях, а также отметил необходимость усиления взаимодействия для оперативного завершения текущих программ и начала новых этапов сотрудничества в экономике и социальной сфере.

Президент предложил рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования для второй фазы строительства жилья в рамках государственной ипотечной компании.

Султан Абдурахман Аль-Маршад, в свою очередь, выразил готовность Фонда к расширению сотрудничества и подтвердил намерение продолжать поддержку проектов, направленных на устойчивое развитие Кыргызстана. Он отметил, что Фонд приложит все усилия для участия в реализации текущих проектов и расширения взаимодействия.

В этом контексте отмечено, что Саудовский фонд развития рассмотрит выделение средств в размере 50 млн долларов США на строительство 38 государственных школ в Кыргызстане.

В завершение встречи Садыр Жапаров пригласил Султана Абдурахмана Аль-Маршада посетить Кыргызстан с официальным визитом.