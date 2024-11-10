Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Азербайджан

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-13 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджанскую Республику для участия в 29-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК). Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

«В Баку 12 ноября глава государства примет участие в церемонии открытия Климатического саммита и выступит на пленарной сессии конференции.

На мероприятии «Диалог высокого уровня: продвижение горной повестки и актуализация темы гор и изменения климата», организуемом Кыргызстаном совместно с Азербайджаном и Монголией на полях КОП29 РКИК ООН, состоятся выступления президента Садыра Жапарова, президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, президента Непала Рама Чандры Поудела, а также глав других делегаций и международных организаций. Указанное мероприятие состоится 13 ноября.

На полях КОП29 РКИК ООН запланированы также двусторонние встречи главы государства.

В работе 29-й сессии Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата примут участие более 100 глав государств и правительств, а также 150 делегаций со всего мира», — сказал Муратбек Азымбакиев.

Он также сообщил, что в этом году впервые во время проведения Конференции сторон рамочной Конвенции ООН по изменению климата с 13 по 21 ноября будет установлен и работать красочный национальный павильон Кыргызстана под общей тематикой «Кыргызстан: устойчивое горное развитие». В павильоне ежедневно будут проводиться презентации с участием министерств и ведомств страны по актуальным вопросам климатической повестки дня, энергетического, торгово-экономического, туристического и инвестиционного потенциала Кыргызстана, а также культурные мероприятия, выставки национальной горной продукции (мёд, сухофрукты, национальные напитки и др.) и дегустации.