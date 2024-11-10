Садыр Жапаров вылетел в Саудовскую Аравию на арабо-исламский саммит

Президент Садыр Жапаров 10 ноября отправился в Королевство Саудовская Аравия с рабочим визитом.
Он примет участие во внеочередном совместном арабо-исламском саммите, который пройдет в Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В составе официальной делегации Кыргызской Республики:
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия / постоянный представитель Кыргызстана при Организации исламского сотрудничества Улукбек Марипов.
Как сообщалось ранее, президент Садыр Жапаров выступит на саммите и проведет ряд двусторонних встреч с представителями Саудовской Аравии. На повестке дня саммита — обсуждение ситуации в Палестине, южном Ливане и на Ближнем Востоке в целом.