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Садыр Жапаров вылетел в Саудовскую Аравию на арабо-исламский саммит

Президент Садыр Жапаров 10 ноября отправился в Королевство Саудовская Аравия с рабочим визитом.

Он примет участие во внеочередном совместном арабо-исламском саммите, который пройдет в Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

  • министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия / постоянный представитель Кыргызстана при Организации исламского сотрудничества Улукбек Марипов.

Как сообщалось ранее, президент Садыр Жапаров выступит на саммите и проведет ряд двусторонних встреч с представителями Саудовской Аравии. На повестке дня саммита — обсуждение ситуации в Палестине, южном Ливане и на Ближнем Востоке в целом. 

           