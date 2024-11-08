К 80-летию академика Аскара Акаева: прекрасная жизнь ученого, политика и Человека!

К 80-летию академика Аскара Акаева: прекрасная жизнь ученого, политика и Человека!

10 ноября исполняется 80 лет первому президенту Кыргызской Республики Аскару Акаеву.

Оценивая личность и деятельность Аскара Акаева, невозможно не признать его деятельность, заслуги в качестве выдающегося учёного, деятеля науки и образования, не только в современности и не только в Кыргызстане, но и в истории нашей страны, и в международных масштабах. Аскар Акаев является членом Российской академии наук, профессором МГУ, постоянно читает лекции на самых престижных площадках в самых авторитетных учреждениях науки и образования планеты.

Даже в эти напряжённые предъюбилейные дни он выступил с циклом лекцией, и это было триумфально, в ведущих университетах Китая.

Нам следует все же задуматься, почему в глобальной экономический империи, одном из мировых центов науки и техники в прошлом и настоящем, востребованы лекции профессора Акаева, а в родном Кыргызстане в прошлом году его приезд для чтения лекции был отменен связи с тем, что в обществе, в социальных сетях, в некоторых СМИ, и даже в парламенте, раздались высказывания, суть которых ёмко и пафосно выразил один из депутатов, бывший инспектор по обеспечению безопасности дорожного движения (в просторечии - гаишник): «Мы не нуждаемся в его лекциях».

В эти ноябрьские дни намечены лекции и торжества по чествованию юбиляра в московских образовательных и научных учреждениях, в Казахстане и только здесь, в родном Кыргызстане, где он просто гражданин, а с молодых лет действительный член Национальной академии наук, не нужны научные выступления Аскара Акаева, с которыми восторженно знакомятся в условиях непосредственного общения китайские, российские, казахские и иные учёные, профессора, студенты, общественность. Что, там не знают его биографию?

Думаю, это большая, это грубая ошибка, и она, прежде всего, характеризует нас, кыргызстанцев, как недалёких людей, которые не умеют отделять зерна от плевел. С таким спесивым подходом, с такой недальновидной, ограниченной культурой мы никогда не сможем добиться того, чтобы наши учёные ,писатели, наши политики и учителя достигли уровня международного класса. Необходимо научиться разделять в человеке разные поступки, разные действия. Мало, кто из нас, а, возможно, и никто не безгрешен, совершенен и не имеет недостатков. Многие справедливо считают, что в качестве главы государства Аскар Акаев допустил ряд ошибок. Он и сам это признавал. Но тем не менее, и об этом я уже высказывался, было бы правильнее, мудрее, если бы мы поучились у китайцев, которые оценили неоднозначные личность и деяния Великого кормчего Мао Цзэдуна на 30 процентов негативными, но на 70 процентов вполне положительно, сохранили память о нём в качестве одного из основателей Китайской Народной Республики, не «выселяли» из мавзолея, а на юане присутствует его портрет. Аналогично вдумчиво следует относиться везде и ко всем, в том числе и к первому президенту Кыргызстана.

Предлагаю воспринять комментарий эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова в связи с приёмом Аскара Акаева президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым:"...это первый прецедент в СНГ подчеркнуто официального приема действующим главой одного государства (Казахстана) бывшего главы другого государства (Кыргызстана), свергнутого в своей стране в результате революции (2005 год). Это может означать признание Казахстаном очевидного факта того, что живущий уже много лет в Москве 77-летний Аскар Акаев не должен больше считаться изгоем либо, тем более, преступником в мировом сообществе».

Лично я сегодня вполне обдуманно поздравляю с юбилеем выдающегося кыргызстанца Аскара Акаевича Акаева! Его прошедшая жизнь была насыщена успехами и неудачами, победами и поражениями! Прекрасная жизнь учёного, политика, Человека!

Искренне желаю ещё многих и плодотворных лет жизни!

Калнур Ормушев.