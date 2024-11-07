Наши враги — коррупционеры, воры, бандиты, а также политики, которые не желают мира, - Д.Орунбеков

«Какое бы ни было очернение президента Садыра Жапарова, у этой лжи короткая жизнь.

На распространяемую клевету у нас всегда готов ответ с четкими доказательствами и неоспоримыми фактами», - сказал руководитель службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков.



Он призвал не верить рассказываемой лживой информации и клевете, которая будет опубликована.



«Вы хорошо знаете, президент Садыр Жапаров и его команда всегда открыта в распространении информации по проводимой деятельности. У нас нет никаких причин, как в прежние времена скрывать или утаивать информацию. Поэтому на клевету и очернение в отношении работы государственной власти мы можем ответить с четкими доказательствами.

Там где идет работа, возможно, могут быть и недостатки. Но я не ошибусь, если скажу, что работа президента за последние три года завоевала доверие народа к власти. Особенно по борьбе с коррупцией, ликвидации организованных преступных группировок, трехкратному росту экономических показателей — это все рождает у народа надежду.



Рост доверия народа к власти не понравился политическим конкурентам, ОПГ, вчерашним коррупционерам. Они и сейчас надеются снова вернуться к власти. И днем, и ночью молят о том, чтобы в государстве случились беспорядки, чтобы народ поднялся; желают воспользоваться этим и захватить власть. Чтобы достичь эти целей, финансируют нанятых гражданских активистов, блогеров, отдельных журналистов, а также тех, кто находится под стражей. Их устами организовывают различное очернение.



Последние дни Мелис Аспеков, находящийся под стражей, распространяет видеообращения в соцсетях. В них он говорит, что якобы президент завладел богатством государства, когда иностранная компания работала с полезными ископаемыми, от Кумтора получил крупную сумму денег — вот такие лживые заявления распространяются. Если бы Садыр Жапаров получил бы крупную сумму денег от иностранцев, то месторождение золота Кумтор и сегодня находилось бы в руках иностранцев. Теперь вам приведу четкие доказательства, сколько дохода получил государство в те годы, когда Кумтор разрабатывали иностранцы, и сколько государство прибыли получило, когда Кумтор перешел под государственное управление.



В годы, когда Кумтор был под управлением иностранцев, в целом 424 тонны золота было выкопано. Все это золото было вывезено из Кыргызстана. От этого Кыргызстан получил всего лишь в те годы 101 млн долларов США дохода или можем сказать дивиденды.



С 2022 года, когда месторождение перешло под государственное управление, предприятие Кумтор за короткие сроки получило до 2,5 млрд долларов США дохода [«киреше»] в целом. В Нацбанке КР хранится свыше 50 тонн золота.



Как я выше сказал, почти за 30-летний срок от месторождения Кумтор Кыргызстан получил всего лишь 101 млн долларов США дивидендов, то с 2022 года Кыргызстан получил дивиденды в размере 291 млн долларов США.

По логике Мелиса Аспекова и его заказчиков Кумтор все еще должен был оставаться в руках иностранцев. Иностранная компания проработала на Кумторе 30 лет и какую прибыль мы увидели? 424 тонны золота выкопала, а нам всего лишь 101 млн долларов США дивидендов было.



Переход Кумтора под государственное управление было мечтой каждого кыргыза. Но ни у одной власти и правительства не хватило политической воли и возможности этого сделать.



Поэтому ложь Мелиса Аспекова и ему подобных аферистов ничего не стоит. Они пытаются изменить мнение народа и вызвать недовольство лживыми слухами, что якобы Садыр Жапаров ворует, что разворовал миллиарды денег.



Помните, какой была ситуация в годы, когда богатство государства разворовывалось: дороги в ямах, школьники учились в вагонах, у армии не было вооружения, у военных обмундирование истрепалось.



А на сегодня Садыр Жапаров не позволит украсть из государственной казны ни тыйына, поэтому в стране идет развитие. В год сотни школ строятся, вы знаете, мы в год свыше 100 школ сдаем в эксплуатацию. Таких показателей не было в Кыргызстане даже в цветущие годы Советского Союза. Кроме того, здания культуры строятся, спортивные площадки строятся, парки, зоны отдыха, госипотечные дома — можно долго называть примеры. На сегодня простой народ, граждане видят эти изменения. В Бишкеке дороги отремонтированы, завершена дорога в Ноокате. Также в регионах асфальтируются дороги.



Благодаря тому, что государство сильное, кыргызская армия на сегодня оснащена «Байрактар», «Акынжы», «Аксунгур», которых нет у многих стран. Те же пограничники два года назад получали 17 тыс. сомов зарплаты, на сегодня же их зарплата составляет свыше 80 тыс. сомов. По личной инициативе президента в Кыргызстане начали проводиться операции по трансплантации почек и печени, расходы на себя взяло государство. А раньше с грустью наблюдали, как умирали пациенты, нуждающиеся в трансплантации органов, потому что не было денег и не могли помочь. А на сегодня, даст Бог, государство полностью финансирует их операции и в Кыргызстане проводятся операции, государство заботится о здоровье пациентов. Это тоже показывает развитие нашего государства, что казне не позволяем разворовываться.



Вот такие результаты мы можем с гордостью назвать и впереди у государства много хороших планов. Самое главное, на что опирается команда Садыра Жапарова, — простой народ. Наши враги — коррупционеры, воры, бандиты, а также политики, которые не желают мира. Президент опирается только на Бога и на простой народ. Поэтому призываем не верить подобным как Мелис Аспеков, неоднократно осужденному, обвиненному в мошенничестве», - выступил Д.Орунбеков.