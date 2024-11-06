В Бишкеке проходит 11-й саммит ОТГ

В Бишкеке проходит 11-й саммит ОТГ

В Бишкеке, сегодня, 6-ноября, в госрезиденции “Ынтымак Ордо” стартовал 11-й саммит Организации тюркских государств с участием президентов.

Мероприятие проходит под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Перед входом в «Ынтымак Ордо» глава государства поприветствовал каждого из лидеров государств-членов ОТГ – Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Турецкой Республики – Реджепа Тайипа Эрдогана, Республики Узбекистан – Шавката Мирзиёева, а также лидера государства - наблюдателя – премьер-министра Венгерской Республики Виктора Орбана.

По завершению церемонии рукопожатия и совместного фотографирования главы государств прошли в зал заседаний для проведения 11-го заседания Совета глав государств Организации тюркских государств.

Президент Садыр Жапаров поприветствовал участников и выразил радость тому, что первое многостороннее мероприятие высокого уровня – встреча братских государств проходит в здании «Ынтымак-Ордо».

“В этом году мы отмечаем 100-летие образования Кара-Кыргызской автономной области – это историческое событие, ставшее первым шагом на пути возрождения кыргызской государственности. Поэтому проведение сегодняшнего саммита в Кыргызстане в год празднования 100-летия имеет для нас особое символическое значение. Прежде всего, хотелось бы выразить особую благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу за плодотворное председательство в нашей Организации",- сказал он.