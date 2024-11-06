С.Жапаров: Кыргызстан приложит все усилия для эффективной реализации всех принятых решений

С.Жапаров: Кыргызстан приложит все усилия для эффективной реализации всех принятых решений

В период председательствования мы намерены приложить все усилия для эффективной поддержки реализации решений, принятых на Бишкекском саммите ОТГ. Об этом сказал президент Садыр Жапаров в ходе 11-го саммита ОТГ.

Он отметил, что его радует то, что кыргызско-турецкие отношения стратегического партнерства активно развиваются и укрепляются на благо двух народов.

“В этом году я побывал с государственным и официальными визитами в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. В рамках визитов еще раз была подтверждена наша воля к расширению стратегических отношений между нашими странами и всестороннему развитию. В ближайшее время в Азербайджане пройдет крупнейшее международное мероприятие климатическая конференция ООН, саммит COP-29. Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы желаем, чтобы столь важный саммит прошел успешно, и готовы всемерно поддерживать братскую Азербайджанскую Республику”,- сказал президент.

По его словам, в последние годы двустороннее сотрудничество с Узбекистаном развивается надежно во всех сферах благодаря активным переговорам с президентов Узбекистана Шавкатом Миромоновичем.

“Для нас большая честь принять пост очередного председательствования Организации тюркских государств. Председательство Кыргызской Республики пройдет под лозунгом «Укрепление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». В период председательства мы намерены приложить все усилия для эффективной поддержки реализации решений, принятых на Бишкекском саммите”, - сказал президент.

Глава государства добавил, что в первую очередь председательство КР будет сосредоточено на программе «Видение тюркского мира – 2040», «Стратегии Организации тюркских государств на 2022-2026 годы» и других стратегических документах Организации.