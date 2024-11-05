Президент Узбекистана прибыл в Бишкек на саммит ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Кыргызстан.

В международном аэропорту «Манас» его встретил глава кабмина КР Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Отметим, что Шавкат Мирзиеев прибыл в Бишкек для участия в очередном, XI саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 6 ноября.

В работе саммита примут участие лидеры пяти государств – членов организации – Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Турецкой Республики, Республики Узбекистан, а также главы стран – наблюдателей организации.