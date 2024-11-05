Акылбек Жапаров провел двустороннюю встречу с вице-президентом АБР Инмином Яном

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел двустороннюю встречу с вице-президентом Азиатского банка развития Инмином Яном.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Азиатским банком развития, включая возможности финансирования инфраструктурных проектов, инициативы в области устойчивого развития и повышение инвестиционной привлекательности региона.

По словам главы кабмина, в текущем году отмечается 30-летие плодотворного и многогранного партнерства между КР и АБР, которое не просто объединило стороны в единых проектах и задачах, но и стало основой для устойчивого экономического роста и социального развития страны.

«За три десятилетия мы прошли путь от скромных начинаний до масштабных проектов, охватывающих практически все ключевые сферы жизни страны. Важность этих проектов трудно переоценить – они не только поддерживают текущие нужды, но и задают курс на будущее", - сказал он.

Акылбек Жапаров рассказал о последних достижениях республики в развитии экономики страны, акцентировав приоритетность реализации масштабных стратегических проектов – строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Данные проекты имеют широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы.

Вице-президент АБР Инмин Ян отметил готовность АБР продолжать активное сотрудничество и предоставлять необходимые ресурсы для достижения общих целей, реализации важных для республики проектов и инициатив во благо процветания страны, улучшения социальной и экономической ситуации в Кыргызстане.

В завершении встречи состоялось подписание ряда значимых соглашений между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития. В частности, министр финансов Кыргызской Республики Алмаз Бакетаев и глава Представительства АБР в Кыргызской Республике Чжэн Ву подписали соглашения: Проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги (Барскоон - Каракол), дополнительное финансирование Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области, Рамочное соглашение о плане финансирования в 2025 году между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития.