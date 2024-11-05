Президент Садыр Жапаров принял вице-президента АБР Инмин Яна

Президент КР Садыр Жапаров сегодня принял вице-президента Азиатского банка развития (АБР) Инмин Яна.

Глава государства поздравил с 30-летием партнерства между Кыргызстаном и АБР, выразив благодарность банку за значительную поддержку в социально-экономическом развитии страны.

Садыр Жапаров подчеркнул, что экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост, что создает благоприятные условия для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Он особое внимание уделил энергетическому сектору, который является ключевым приоритетом для Кыргызстана.

В данном контексте, президент предложил АБР принять участие в реализации проекта Камбар-Атинской ГЭС-1, который позволит не только удовлетворить внутренний спрос на электроэнергию, но и создать возможности для экспорта в соседние страны.

Кроме того, глава государства выразил признательность АБР за поддержку программы социального жилья в Кыргызстане, напомнив о принятой программе «Мой дом – 2021-2026».

В ходе беседы Садыр Жапаров акцентировал, что в Кыргызстане прошедшие годы были посвящены борьбе с коррупцией и искоренению влияния криминала, и это позволило заложить прочный фундамент для дальнейшего экономического роста и устойчивого развития страны.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что теперь основное внимание будет сосредоточено на экономическом развитии, улучшении инвестиционного климата, а также на решении вопросов, связанных с изменением климата, которые являются неотъемлемой частью национальной повестки.

В свою очередь, Инмин Ян выразил признательность за теплый прием и подчеркнул, что банк высоко оценивает достигнутые успехи Кыргызстана в социально-экономическом развитии. АБР наблюдает устойчивое поступательное развитие страны, что подтверждается как данными в отчётах, так и реальными изменениями.

Инмин Ян выразил готовность и дальше оказывать всестороннюю поддержку Кыргызстану, особенно в таких приоритетных направлениях, как гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии, проекты в области климата, а также социальные программы, способствующие инклюзивному развитию.

Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества, которое укрепит экономическую основу страны и будет способствовать повышению уровня жизни кыргызстанцев.