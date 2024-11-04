АБР даст Кыргызстану $222 миллиона на развитие социальной сферы

А.Жапаров: Сегодня у меня запланирована встреча с вице-президентом Азиатского банка развития Инмином Яном

Сегодня, 4 ноября, на Национальном форуме развития глава кабмина Акылбек Жапаров заявил о грядущих колоссальных изменениях в стране.

По его словам, они потребуют совместных усилий государства, общества, бизнеса и международных партнеров.

«Социальная сфера получает поддержку от наших международных партнеров по развитию. Сегодня у меня запланирована встреча с вице-президентом Азиатского банка развития Инмином Яном, на которой будет подписано рамочное соглашение о финансировании в $222 миллиона», — сообщил Жапаров.

Он также отметил, что подписание и ратификация рамочного соглашения позволят сократить сроки реализации проектов АБР с 284 до 95 дней.

«Аналогичные шаги предпринимаются и с другими международными партнерами, такими как Фонд экономического сотрудничества и развития и Всемирный банк», — добавил он.

Источник: 24.kg