Глава кабмина назвал главные богатства Кыргызстана

А. Жапаров: «Наше богатство — это человеческий капитал нашего многофункционального населения»

«Наше богатство — это человеческий капитал нашего многофункционального населения», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на ежегодном Национальном форуме человеческого развития.

По его словам, кабмин работает, чтобы раскрыть потенциал каждого гражданина.

«Если некоторые страны опираются на свои природные ресурсы и на этом развиваются, наше богатство — человеческий капитал нашего многонационального населения. Президент страны поручил раскрыть потенциал каждого гражданина, чтобы каждый смог получить образование, заняться укреплением здоровья, увеличением рабочих мест, поддерживать различные инициативы», — сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что под руководством президента кабмин смог вытащить страну из глубокого кризиса.

«В течение четырех лет команда под руководством Садыра Жапарова вытащила страну из глубокого кризиса и смогла поставить на путь устойчивого развития, в этом никто не может сомневаться», — подчеркнул глава кабмина.

Источник: 24.kg