Акылбек Жапаров пообещал поддерживать предпринимательскую активность в КР

Акылбек Жапаров пообещал поддерживать предпринимательскую активность в КР

Сегодня, 4 ноября, на Национальном форуме развития глава кабмина Акылбек Жапаров заявил о намерении правительства активно поддерживать инновации и предпринимательскую активность.

По его словам, в следующем году акцент будет сделан на развитие экосистемы, способствующей стартапам и малому бизнесу, а также поддержке женского и молодежного предпринимательства через доступ к финансированию, грантам, налоговым льготам и программам инкубации.

«Мы будем сотрудничать с международными инвесторами и технологическими компаниями для создания инновационного хаба, сосредоточенного на таких направлениях, как зеленые технологии и цифровые финансы», — отметил он.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность повышения мобильности рабочей силы и гибкости трудового рынка.

«Для этого будет осуществлена строгая координация программы жилищного строительства, особенно через Государственную ипотечную компанию. Мы намерены реализовать политику, способствующую перемещению рабочей силы между регионами и секторами, обеспечивая соответствие навыков к требованиям рынка», — добавил он.

Кроме того, глава кабмина поручил министру труда пересмотреть портал трудовых вакансий, осуществлять строгий учет создаваемых рабочих мест, а также увеличить объем активных мер по стимулированию и поддержке создания рабочих мест и обучению граждан для замещения ключевых позиций в новых отраслях.

Источник: 24.kg