Посол Кыргызстана в Узбекистане завершил свою дипломатическую миссию

Посол Кыргызстана в Узбекистане завершил свою дипломатическую миссию

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев завершил свою дипломатическую миссию в стране пребывания.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов в своем Telegram-канале

, что провел прощальную встречу с Мусой Джаманбаевым.

«Сегодня отношения всестороннего стратегического партнерства между нашими двумя странами демонстрируют беспрецедентную динамику во всех областях. Выразили искреннюю благодарность послу, который внес большой вклад в укрепление узбекско-кыргызских братских связей, и пожелали ему всяческих успехов в будущих начинаниях», — написал он.