Реджеп Тайип Эрдоган посетит Кыргызстан с государственным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Кыргызстан с государственным визитом.

5 ноября он прибудет в Бишкек, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

«В рамках предстоящего визита запланированы переговоры глав КР и Турции в узком формате, а также шестое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух стран, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на расширение стратегического сотрудничества и дальнейшее укрепление межгосударственных отношений двух государств.

Также 6 ноября президент Турецкой Республики примет участие в саммите Организации тюркских государств», — говорится в сообщении.