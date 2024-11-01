В Бишкеке пройдет 11-й саммит Организации тюркских государств

В работе саммита примут участие главы пяти государств

В Бишкеке 6 ноября состоится очередной, 11-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) на тему «Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

Лидеры стран обсудят дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, примут решения по актуальным вопросам текущей повестки дня организации, а также подпишут ряд многосторонних документов, в том числе итоговую декларацию.

Председательство в Организации тюркских государств на 2025 год перейдет Кыргызской Республике.

На период предстоящего председательства КР в ОТГ запланирован ряд мероприятий по укреплению связей между странами-участницами, созданию новых возможностей для экономического роста и повышению уровня жизни в регионе.

В работе саммита примут участие главы пяти государств — членов организации: Турецкой Республики, Республики Азербайджан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, а также лидеры стран-наблюдателей ОТГ.