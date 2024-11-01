В Кыргызстан с официальным визитом прибудет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 ноября приедет в Кыргызстан с официальным визитом.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-венгерского стратегического партнерства. По итогам встречи планируется подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

Также Виктор Орбан примет участие в заседании Совета глав государств Организации тюркских государств, которое состоится 6 ноября.