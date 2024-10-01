Нурланбек Шакиев награжден орденом «Достык» II степени

Нурланбек Шакиев награжден орденом «Достык» II степени

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев награжден орденом «Достык» II степени за значительный вклад в укрепление и развитие отношений между двумя Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ ЖК КР.

Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Орден вручил в Жогорку Кенеше председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов в рамках официального визита в Кыргызскую Республику.

Торага Нурланбек Шакиев выразил признательность за награду: «Данная награда – это большая честь для меня и возглавляемого мной Жогорку Кенеша. Мы продолжим прилагать дальнейшие усилия для развития устоявшихся связей и укрепления дружбы братских народов», - сказал он.

Также почетной грамотой президента Республики Казахстан награжден заместитель торага Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев.

После церемонии награждения Нурланбек Шакиев ознакомил депутатов Мажилиса парламента Казахстана во главе с Ерланом Кошановым с деятельностью Жогорку Кенеша и залом заседаний.