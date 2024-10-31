ГКНБ нашел в Чуйской области экс-руководителя, у которого 304 гектара земли и 30 предприятий

К.Ташиев: Вчера возбудили уголовное дело — в Чуйской области 1 человек владел 304 гектарами земли.

На постах глав айыл окмоту все еще остаются лица, которые жаждут наживы, сказал 31 октября 2024 года заместитель председателя Кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в городе Ноокат.

По его словам, в айыльных аймаках и районах ведутся работы по строительству инфраструктурных объектов — дорог, школ, детских садов. «Куда бы вы не приехали, в какой бы айыл окмоту не приехали, работы ведутся. Конечно, есть и те, где работу не проводят. Это надо признать. В некоторых местах руководители местных органов власти работают неправильно, есть главы айыл окмоту, которые все еще живут старыми понятиями — получить земли, захватить земли, потом все распродать, разбогатеть. Теперь такого не будет. Раньше один человек владел 1 гектаром, 3 гектарами, 5 гектарами, 100, 200, 300 гектарами. Такие участки мог захватить один человек [«бир кара баш»], а простой народ ждал по 4 сотки земли.

Вчера возбудили уголовное дело — в Чуйской области 1 человек владел 304 гектарами земли. Вы только представьте, единолично [«бир кара баш»] 304 гектара земли. Этот человек в свое время был директором одного из совхозов, он переписал на себя более 30 предприятий. Одному человеку разве 10 соток не хватит? Ну ладно, пусть он крутой («кыйын») — 1 гектар. Зачем ему 300 гектаров земли?! Зачем ему нужны 30 предприятий?! Возьми 1 предприятие, возьми 2. таких людей с жадными глазами («ач көз»), ненасытных («тойбос») мы призовем к порядку. Везде есть такие, и в Ноокате есть», - сказал глава ГКНБ.

По словам Камчыбек Ташиева, если будут выявлены случаи незаконного завладения земельными участками, захвата земельных участков, приватизации предприятий, то все будет возвращено государству.