Из 11 самых опасных преступников мира, которых определили США, 1 жил в Кыргызстане, - глава ГКНБ

К.Ташиев: «Кыргызстан был в лидерах по ОПГ, поэтому мы и не развивались.

Коррупционеров остается все еще много, сказал 31 октября 2024 года заместитель председателя Кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в городе Ноокат.

По его словам, раньше все стремились на государственную службу, чтобы сделать состояние и разбогатеть. «Родные и близкие человека, занимавшего должность, хорошо жили. А если власти нет, должности нет, то нет и ничего. Поэтому все искали связи, давали деньги, чтобы попасть на службу. А когда приходили на службу, то продолжали коррупцию. Коррупции среди простых людей нет. Она есть лишь среди тех, кто работает на государственной службе, кто контролирует деньги и власть. В рамках борьбы с коррупцией на каком-то уровне нам удалось снизить коррупцию. Но мы не завершили, не можем подытожить. Их, оказывается, очень много. Днем и ночью работаем, но не можем завершить. Но мы доведем это до конца», - сказал Камчыбек Ташиев.

Как говорит председатель ГКНБ, на сегодняшний день те, кто работает на государственной службе, те, кто не платит налоги, думает лишь о себе, преследует цель богатеть и богатеть, задумались. «Они все задумались, что государству надо платить налоги, что воровать у государства нельзя, что не нужно наносить ущерб государству. Мы доведем работу по борьбе с коррупцией до конца», - сказал Камчыбек Ташиев.

Председатель комитета нацбезопасности затронул вопрос борьбы с ОПГ. «Кыргызстан был в лидерах по ОПГ, поэтому мы и не развивались. Организованные преступные группировки захватили все и везде. Даже в Ноокате, правильно же. Становились спортсменами, собирали по 10-15 человек, открывали спортивный зал. А после тех, кто тренировался в этом спортивном зале, использовали для запугивания людей, бизнесменов. Организовывались, считали себя крутыми, по улицам держали контроль. Мы называем их бандитами. Где они сейчас?! Нет, и не будет впредь. В Кыргызстане не будет ни одной ОПГ, не будет ни одного бандита. Если они не будут жить по законам страны, то мы будем привлекать их к серьезной ответственности — жестко и по закону», - сказал Камчыбек Ташиев.

Заместитель председателя Кабинета министров призвал спортсменов доказывать свою силу на борцовском ковре, на футбольном стадионе, на беговой дорожке, в боксерском ринге. «Стал спортсменом, хорошо, будь сильным. Но не грабь народ, будучи спортсменом. Запугивая простых людей, запугивая бизнесменов, тех кто сидит у власти. Мы не дадим этому быть», - сообщил он.

Далее Камчыбек Ташиев обратил внимание, как правительство США определило 11 самых опасных преступников мира. «Они назвали это «Братский круг». Один из них жил у нас, в Кыргызстане. Из 11 самых опасных преступников мира 1 жил в Кыргызстане. Да, что с ним стало. Распустил корни на местах, было и в Ноокате. Всех бизнесменов поставил на учет. В последнее время даже стал вмешиваться в работу государственных органов, стал запугивать руководителей государственных органов.

Они начали решать, кто должен стать депутатом парламента, а кто нет, кто должен быть назначен на ту или иную должность. Это стали решать лидеры ОПГ. В рамках поставленных задач и поручений президента органы правопорядка, органы национальной безопасности провели соответствующие работы. На сегодняшний день в стране нет «воров в законе», «смотрящих», «положенцев». Их и не будет. Уважаемые жители, если вы столкнетесь с ними, то обращайся в правоохранительные органы. Только скажите, мы их накажем их. Возможно, сейчас где-то они и скрываются сейчас. Кыргызстан встал на путь развития», - сказал глава ГКНБ.