Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства развлекательного парка и стадиона в селе Орок

Он ознакомился с проектом строительства развлекательного парка, где будет еще и аквапарк

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства ряда объектов в селе Орок близ города Бишкек.

В частности, он ознакомился с проектом строительства развлекательного парка, где будет еще и аквапарк. Общая территории парка составит 10 гектаров.

Необходимо отметить, что рядом с развлекательным парком идет строительство комплекса многоэтажных жилых домов со стороны Государственной ипотечной компании, предусматривается также строительство общеобразовательного учреждения и детского сада.

Кроме того, рядом с парком идет строительство футбольного стадиона. Глава кабмина Акылбек Жапаров проинспектировал ход строительства спортивного объекта.

«Современный стадион, новый красивый парк развлечений и другая инфраструктура украсят облик столицы, формируя новый образ и дух города», - сказал А.Жапаров.

По итогам осмотра объектов профильным госорганам даны ряд поручений.