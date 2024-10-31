МВД Кыргызстана планирует запустить водную полицию

В Кыргызстане планируют запустить работу водной полиции.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев.

Он представил в первом чтении проект закона «О внутреннем водном транспорте».

Алмаз Тургунбаев отметил, что в Кыргызстане используются три вида транспорта: наземный, воздушный и водный. Со дня обретения независимости в КР не было закона о водном транспорте.

По данным замминистра транспорта и коммуникаций, на сегодня зарегистрировано около 1,5 тысячи водного транспорта.

«Каждый корабль регистрируется. Их водители проходят обучение в департаменте водного и наземного транспорта, после им выдаются права на вождение. На Иссык-Куле у нас всего три сотрудника, которые следят за водным транспортом. Сейчас в МВД разрабатывается законопроект по открытию водной полиции», — сказал Алмаз Тургунбаев.