Председатель Мажилиса парламента Казахстана прибыл в Кыргызстан

Стороны примут участие в заседании Межпарламентского Совета по сотрудничеству между парламентами двух стран.

Председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл в Кыргызстан с официальным визитом.



Как сообщает пресс-служба парламента, его встретили заместитель спикера Нурбек Сыдыгалиев и руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Казахстаном Кундузбек Сулайманов.



В рамках официального визита будет проведен ряд встреч на высшем уровне, в том числе спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и Ерлан Кошанов проведут переговоры в узком и расширенном составах.



Стороны примут участие в заседании Межпарламентского Совета по сотрудничеству между парламентами двух стран.