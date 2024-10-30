Жанар Акаев предложил ввести систему нумерации улиц

Ж.Акаев: На этой улице всегда задерживают проституток, поножовщина происходит.

На заседании Жогорку Кенеша Жанар Акаев предложил ввести мораторий на присвоение имен людей улицам и селам.

Народные избранники во втором чтении обсуждали законопроект о переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей.

«Согласно этому законопроекту из 17 сел 13 присваиваем имена людей. Мы должны отказаться от такого. В Бишкеке есть улица имени Кайсына Кулиева. Жалко этого человека. На этой улице всегда задерживают проституток, поножовщина происходит. Кайсын Кулиев поэт и прозаик, журналист, военный корреспондент», — сказал Жанар Акаев.

По его словам, необходимо ввести систему нумерации улиц.