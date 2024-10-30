Депутаты проверят легитимность избрания главы НЦПП Бакытбека Касымкулова

Д.Джаманбаева: Меня не пригласили на заседание корсовета. О том, что избран новый директор, я узнала из СМИ.

Депутаты Жогорку Кенеша создали комиссию по проверке легитимности назначения директора Национального центра по предупреждению пыток.

Напомним, этот вопрос поднимался 22 октября на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству. Тогда заместитель омбудсмена Айчурок Назаралиева заявила, что в выборах директора наццентра по протоколу участвовали восемь человек.

«Не участвовали ни депутаты, ни омбудсмен. Так, из восьми членов координационного совета легитимность трех под вопросом. Соответственно, и назначение директора у нас вызывает сомнения», — сказала тогда она.

Сегодня на пленарное заседание парламента пришла акыйкатчи Джамиля Джаманбаева. По ее словам, глава НЦПП избирается координационным советом, состоящим из 11 человек, среди них нардепы и омбудсмен.

«Меня не пригласили на заседание корсовета. О том, что избран новый директор, я узнала из СМИ. Пыталась выяснить причины, по которым меня, как члена координационного совета, не пригласили. Однако мне не ответили. Потом долго не давали протокол заседания. Позже мы все же изучили документ и выявили процедурные нарушения», — сказала Джамиля Джаманбаева.

По словам директора НЦПП Бакытбека Касымкулова, выборы проходили путем жеребьевки.

«Восемь членов корсовета утверждены постановлением Жогорку Кенеша, поэтому мое назначение легитимно. Все процедуры соблюдены. То, что пройдет конкурс на должность директора НЦПП, заранее опубликовано на сайте центра. Я прошел все три этапа конкурса и выбран жеребьевкой», — сказал он.

В итоге парламент поддержал предложение акыйкатчи о создании депутатской комиссии по проверке легитимности избрания Бакытбека Касымкулова. В ее состав вошли Камила Талиева, Медер Алиев, Кубанычбек Самаков, Бакыт Тентишев, Винера Раимбачаева, Нилуфар Алимжанова и Бактияр Калпаев.

Источник: 24.kg