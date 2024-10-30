В Кыргызстане создадут генеалогические музеи – президент подписал закон

Закон принят Жогорку Кенешем 25 сентября 2024 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О музеях и Музейном фонде Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем 25 сентября 2024 года.

Закон принят в целях развития культуры народа Кыргызстана, сохранения обычаев и традиций, не ущемляющих права и свободы человека.

Принятый Закон предусматривает внесение дополнения в часть 1 статьи 18 Закона КР «О музеях и Музейном фонде Кыргызской Республики» в виде пункта 11, предусматривающего определение понятия «генеалогические музеи».

Так, согласно принятому Закону, генеалогические музеи – это музеи исторического профиля, осуществляющие сбор, хранение, изучение и популяризацию материалов о родственных взаимосвязях людей, истории родов, происхождения отдельных лиц, а также установление родственных связей, составление поколенных росписей и генеалогических древ.