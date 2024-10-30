Темирбек Эркинов назначен замминистра иностранных дел КР
Эркинов Темирбек Эркинович назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
|30.10.2024
|Курс
|USD
|85.80
|EUR
|93.01
|RUB
|0.89
|JPY
|5.65
|CNY
|12.02
Темирбек Эркинов назначен замминистра иностранных дел КР
Эркинов Темирбек Эркинович назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.