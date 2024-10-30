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Темирбек Эркинов назначен замминистра иностранных дел КР

Темирбек Эркинов назначен замминистра иностранных дел КР

Эркинов Темирбек Эркинович назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

           