В гостиницах разрешат открывать казино. ЖК одобрил проект сразу в трех чтениях

В гостиницах разрешат открывать казино

Жогорку Кенеш сразу в трех чтениях одобрил законопроект, позволяющий открывать казино в зданиях гостиниц с госдолей. Документ инициирован кабмином, чтобы привлечь инвесторов.

Отметим, в действующем законе запрещается игорной деятельности располагаться в объектах недвижимости, полностью или частично являющихся государственной или муниципальной собственностью, а также в объектах недвижимости предприятий, учреждений, организаций, у которых в капитале имеется доля государства или органов местного самоуправления.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что в настоящее время наблюдается положительная динамика развития игорной деятельности в стране.

«Этому свидетельствуют следующие данные: выдано 3 лицензии на осуществление деятельности казино, букмекерской конторы — 4 лицензии. В совокупности за получение лицензий на казино субъектами игорной деятельности выплачено 210 миллионов сомов, а за получение лицензий на букмекерскую контору 42 миллиона сомов», — говорится в документе.

Напомним, в июне 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике». Установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть кыргызстанцы, иностранные граждане, не достигшие 21-летнего возраста, недееспособные иностранные граждане.

В 2023 году в бюджет Кыргызстана от уплаты налога на игорную деятельность поступило 96 миллионов 896,2 тысячи сомов, сообщало Министерство финансов. Нардепы возмущались тем, что игорная деятельность не приносит обещанных кабмином доходов в бюджет.

Источник: 24.kg