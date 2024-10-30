Баялы Досалиев назначен акимом Кочкорского района Нарынской области.
Президент подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Баялы Досалиев назначен главой государственной администрации – акимом Кочкорского района Нарынской области, проинформировали в пресс-службе главы государства.
Ранее он работал директором департамента государственных закупок Министерства финансов. Другим распоряжением Садыра Жапарова Камил Чоткараев освобожден от должности акима Кочкорского района.