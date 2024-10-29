Пятерых сотрудников МВД и ГКНБ лишили генеральских званий

Пятерых сотрудников МВД и ГКНБ лишили генеральских званий.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, согласно указу Садыра Жапарова от 10 октября, звания "генерал-майор" лишены:

бывший заместитель министра внутренних дел Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич;

бывший заместитель министра внутренних дел Каниметов Мирлан Дотанович;

бывший начальник УВД Ошской области Нурдинов Малик Абсаматович;

бывший заместитель председателя ГКНБ КР Салиев Талантбек Тагаевич;

бывший начальник 9-й службы ГКНБ Эркинбаев Санжарбек Нуралиевич.

Соответственно указы президента от 14 октября 2020 года о присвоении этих генеральских званий признаны утратившими силу. Отметим, на тот момент президентом был Сооронбай Жээнбеков.