Пятерых сотрудников МВД и ГКНБ лишили генеральских званий.
Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.
По его данным, согласно указу Садыра Жапарова от 10 октября, звания "генерал-майор" лишены:
- бывший заместитель министра внутренних дел Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич;
- бывший заместитель министра внутренних дел Каниметов Мирлан Дотанович;
- бывший начальник УВД Ошской области Нурдинов Малик Абсаматович;
- бывший заместитель председателя ГКНБ КР Салиев Талантбек Тагаевич;
- бывший начальник 9-й службы ГКНБ Эркинбаев Санжарбек Нуралиевич.
Соответственно указы президента от 14 октября 2020 года о присвоении этих генеральских званий признаны утратившими силу. Отметим, на тот момент президентом был Сооронбай Жээнбеков.