Больше не говорите о шариате! Депутат сделал замечание коллеге

У.Бакасов: Вы не навязывайте свою религию другим. Не ограничивайте наше право выбора религии

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Улан Бакасов потребовал от коллеги Арсланбека Малиева не высказываться негативно о шариате (система базовых правил, традиций и обычаев, на которых строится исламское право).

Народные избранники обсуждали кредитное соглашение между Кыргызстаном и Исламским банком развития по проекту «Финансирование доступного жилья по стандартам шариата».

Депутаты напомнили, что ранее комитет просил исключить из проекта соглашения слово «шариат». Нардеп Арсланбек Малиев спросил, кто из присутствующих в зале читал шариат. Ответа не последовало.

«А в шариате есть запрет на танцы, пение, конину. Там много чего, что противоречит национальным традициям кыргызов. Поэтому мы не должны в законах применять это слово. Если мы один раз разрешим, то откроем путь для него. Шариат — опасная вещь», — сказал Арсланбек Малиев.

Эти высказывания вызвали негодование у депутата Улана Бакасова.

«Арсланбек Касымакунович, шариат — это хорошая вещь. Вы не навязывайте свою религию другим. Не ограничивайте наше право выбора религии. Никогда больше не говорите о шариате здесь. Он не опасен», — сказал Улан Бакасов.

В свою очередь председатель комитета Улан Примов отметил, что Кыргызстан является светской страной и религия отделена от государственной власти.

Источник: 24.kg