Депутат просит сократить рабочий день во время аномальной жары

Депутат просит сократить рабочий день во время аномальной жары

Депутат Жогорку Кенеша Медер Алиев предложил в проект трудового кодекса ввести норму, предусматривающую сокращение рабочего дня во время аномальной жары.

Он отметил, что это международная практика.

Директор службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров отметил: в кодексе прописано, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда для своих работников.

«Два года назад, когда была аномальная жара, выходил приказ о том, что работодатель обязан обеспечить питьевой водой работников и людям старше 50 лет сократить рабочий день на час. Но в кодексе такая норма не предусмотрена», — сказал он.

Медер Алиев рекомендовал ввести эту норму, так как она затрагивает категорию граждан пожилого возраста, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и артериальным давлением.

В Жогорку Кенеше проходит парламентское слушание по обсуждению проекта трудового кодекса.

Источник: 24.kg