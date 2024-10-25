Медербек Сатыев назначен председателем Верховного суда

Сатыев Медербек назначен председателем Верховного суда Кыргызской Республики сроком на 5 лет

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 20 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» и по предложению Совета судей Кыргызской Республики, Сатыев Медербек Асанбекович назначен председателем Верховного суда Кыргызской Республики сроком на 5 лет.