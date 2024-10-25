Жогорку Кенеш принял к сведению доклад ЦИК

По итогам обсуждения доклад принят к сведению

Депутаты Жогорку Кенеша заслушали доклад председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за 2023 год «О практике подготовки и проведения выборов, мерах по обеспечению избирательных прав и повышению правовой культуры граждан, исполнению избирательного законодательства и законодательные предложения по его совершенствованию». Об этом сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ ЖК КР.

Заслушав председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекова, депутаты подняли ряд вопросов, касающихся избирательной системы. В частности, депутаты Камила Талиева, Азамат Исираилов подняли вопрос апробации новых избирательных технологий на выборах, спросив о дистанционном голосовании. На что докладчик рассказала о порядке дистанционного голосования и электронного голосования. «Дистанционное голосование представляет собой голосование на дистанционном участке с прохождением идентификации с использованием специального программного обеспечения, доступ к которому предоставляется на специальном портале сети интернет через электронное устройство», - сказала она.

Депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос обеспечения резервирования не менее 30% мандатов для женщин по каждому избирательному округу на выборах депутатов местных кенешей. Также она обратила внимание на вопрос сохранения регионального баланса.

По итогам обсуждения доклад принят к сведению.