Какие документы подписали по итогам переговоров глав правительств КР и РФ

По итогам российско-кыргызских переговоров подписан ряд документов, сообщили в российском правительстве.

Заседание правительств стран прошло в рамках визита кыргызской делегации в Москву. Оно приурочено к празднованию столетия образования Кара-Кыргызской автономной области и открытию Дней культуры Кыргызстана в России.

Список документов:

соглашение между правительствами о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки;

протокол о внесении изменений в соглашение о международном автомобильном сообщении;

меморандум о взаимопонимании между минтрансами о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере;

меморандум между минфинами, Центральным банком РФ и Нацбанком КР о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения;

соглашение об информационном взаимодействии между Фондом пенсионного и социального страхования России и Социальным фондом Кыргызстана в сфере пенсионного обеспечения.