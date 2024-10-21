Местные выборы. Почти 10,5 тысячи человек баллотируется в местные кенеши

17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей

Завершился процесс выдвижения кандидатов в депутаты айыльных кенешей для участия в выборах, назначенных на 17 ноября. Об этом сообщил Центризбирком.

При общем количестве мандатов — 5 тысяч 391 — всего баллотироваться в депутаты айыльных кенешей изъявили желание 10 тысяч 452 человека. Большинство претендентов — это самовыдвиженцы (10 тысяч 304 человека).

Из общего количества мандатов 2 тысячи 185 предназначены для женщин. Выдвинулись на выборы 3 тысячи 888 женщин.

В ЦИК напомнили, что резервирование не менее 30 процентов мандатов для женщин введено законом для активизации их участия в работе органов законодательной власти на местах.

Следующий этап избирательного процесса — проверка поданных кандидатами документов и регистрация. До 28 октября территориальные избирательные комиссии будут проводить проверку поданных претендентами документов.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.