Кыргызстан и Турция обсудили продление безвизового режима для граждан

В Бишкеке состоялись двусторонние кыргызско-турецкие политические консультации

В Бишкеке 18 октября состоялись двусторонние кыргызско-турецкие политические консультации, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Делегацию Кыргызстана возглавил Директор третьего политического департамента Министерства иностранных дел Асхат Рыскулов. Делегацию Турецкой Республики – генеральный директор по странам Центральной Азии и ОТГ Министерства иностранных дел Гокхан Туран.

В ходе политических консультаций обсуждён широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, а также координации совместных действий на многосторонних площадках.

Стороны «сверили часы» по предстоящим мероприятиям и встречам на высшем и высоком уровнях.

Подробно обсуждены вопросы развития и углубления двусторонних торгово-экономических отношений, увеличения взаимного торгового оборота между странами, в том числе, путём привлечения турецких инвестиций в Кыргызстан.

Также обсуждены также вопросы взаимных поездок граждан Кыргызстана и Турции, упрощения условий пребывания и расширения сроков действия безвизового режима для граждан двух государств.