Акылбек Жапаров с официальным визитом прибыл в Российскую Федерацию

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров прибыл с официальным визитом в город Москва (Россия).

Председателя кабинета министров Акылбека Жапарова в международном аэропорту «Внуково-2» встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.

В аэропорту вывешены флаги Кыргызской Республики и Российской Федерации, выставлена рота почетного караула.

После взаимных приветствий прозвучали государственные гимны обеих стран, рота почетного караула прошла торжественным маршем в сопровождении военного оркестра.

В рамках своего официального визита глава кабмина примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области и Дням культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Также в ходе визита пройдут совместное заседание кабинета министров КР и правительства РФ, двусторонние встречи и расширенная культурная программа.

В составе официальной делегации – члены кабинета министров КР, полномочные представители президента КР в областях, а также руководители государственных агентств.