В ЖК приняли закон, ужесточающий наказание за отказ от содержания пожилых родителей

Инициаторы законопроекта – депутаты Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов, Нилуфар Алимжанова

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил законопроект об ужесточении ответственности за неуплату алиментов.

Инициаторы законопроекта – депутаты Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов, Нилуфар Алимжанова, Чынгыз Ажибаев, Динара Ашимова, Аида Исатбек кызы, Шарапаткан Мажитова, Айбек Маткеримов, Алишер Эрбаев, Айсулуу Мамашова.

Законопроект ужесточает наказание за неисполнение или неполное исполнение алиментных обязательств родителями в отношении своих детей. Также законопроект предусматривает ответственность для взрослых трудоспособных детей, уклоняющихся от содержания нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи пожилых родителей, если есть соответствующий судебный акт.

Источник: kaktus.media