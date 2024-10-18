Местные выборы. Как расположились партии в избирательном бюллетене в Бишкеке

17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей

Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению очередности политических партий в избирательном бюллетене для выборов депутатов в городской кенеш, которые состоятся 17 ноября 2024 года. Об этом сообщил Центризбирком.

По итогам жеребьевки партии в избирательном бюллетене будут расположены в следующем порядке:

«Адилет». «Жаны куч — Новая сила». «Ынтымак». «Эмгек Партиясы». «Эл Умуту». «Социал-демократы». «Улуу-Журт».

В ЦИК напомнили, что на выборах депутатов местных кенешей предвыборная агитация начинается для городских кенешей 18 октября, для айыльных — 28 октября и заканчивается 16 ноября в 8.00.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.