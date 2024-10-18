Местные выборы. Как расположились партии в избирательном бюллетене в Бишкеке

17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей
Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению очередности политических партий в избирательном бюллетене для выборов депутатов в городской кенеш, которые состоятся 17 ноября 2024 года. Об этом сообщил Центризбирком.
По итогам жеребьевки партии в избирательном бюллетене будут расположены в следующем порядке:
- «Адилет».
- «Жаны куч — Новая сила».
- «Ынтымак».
- «Эмгек Партиясы».
- «Эл Умуту».
- «Социал-демократы».
- «Улуу-Журт».
В ЦИК напомнили, что на выборах депутатов местных кенешей предвыборная агитация начинается для городских кенешей 18 октября, для айыльных — 28 октября и заканчивается 16 ноября в 8.00.
Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.