Акылбек Жапаров совершит официальный визит в Россию

С 19 по 21 октября текущего года совершит официальный визит в Россию

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров с 19 по 21 октября текущего года совершит официальный визит в Россию.

В ходе официального визита председатель кабмина Акылбек Жапаров примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области и Дням культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Кроме того, председатель кабмина Акылбек Жапаров и председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведут совместное заседание кабинета министров КР и правительства России.

Также в рамках официального визита запланированы двусторонние встречи и культурная обширная программа.