Apple. Inc, Pfizer, Franklin University... Акылбек Жапаров встретился с компаниями США

Акылбек Жапаров встретился с представителями ряда американских компаний и организаций

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров провел встречу с представителями ряда американских компаний и организаций.

Как сообщили в кабмине, в их числе представители Американо-Кыргызского Бизнес Совета, технологической корпорации «Apple. Inc.», транснациональной фармацевтической компании «Pfizer», Franklin University.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития высоких технологий, цифровизации, образовательных инициатив, фармацевтического сектора и системы здравоохранения.

Акылбек Жапаров выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с американскими компаниями, обмене опытом, реализации образовательных программ для граждан Кыргызстана, подчеркнув важность внедрения инноваций в различных отраслях экономики страны. Он также отметил, что партнерство с такими глобальными лидерами, как «Apple» и «Pfizer», позволит открыть новые возможности для внедрения передовых технологий и развития инновационных решений в сфере медицины.

Представители корпорации «Apple. Inc.» отметили имеющийся потенциал в цифровой экономике страны, выразив готовность к реализации образовательных проектов для разработчиков программного обеспечения.

В рамках встречи были обсуждены возможности открытия кампуса Университета Франклина в Кыргызстане. Университет предлагает открытие бакалавриата, магистратуры и докторантуры в области медицины, информационных технологий, кибербезопасности и в других направлениях.

Представители американских компаний также выразили готовность к более глубокому сотрудничеству, отметив, что видят значительный потенциал в инвестициях и совместных проектах в регионе.