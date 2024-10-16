Депутат похвастался, что его сыновья окончили школы и вузы в Великобритании

А.Таштанбеков: Я смеюсь, вы 8-9 лет учитесь и получаете такой диплом

Депутат Акбокон Таштанбеков (Иссык-Атинский округ) 16 октября в ходе заседания парламента похвастался, что его сыновья окончили школы и вузы в Великобритании.



«Они завоевали серебряную медаль на олимпиаде по математике. Их дипломы [об окончании высшего учебного заведения] выглядят как простая бумага. Я смеюсь, вы 8-9 лет учитесь и получаете такой диплом. Таких студентов много. Их мышление другое. Они хотят работать только за зарплату», - сказал он.



Депутаты рассматривают законопроект, которым даются преимущества при поступлении в вузы и включении в резерв кадров при трудоустройстве выпускников лицея «Акылман» и обладателей «Эл үмүтү».



По мнению Таштанбекова, выпускники должны приходить на работу с трудностями: «Тогда они хорошо работают. Те, кто проходит без трудностей, не имеют бойцовского характера».

Источник: АКИpress

