Спикер ЖК сделал замечание замглавы Верховного суда

У.Ормонов: Проект не соответствует указу. Верховный суд, как никто другой, должен чтить и исполнять законы

Депутаты Жогорку Кенеша 16 октября в первом чтении одобрили поправки в Конституционный закон "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах", инициированные президентом.

По словам заместителя председателя Верховного суда Нурлана Мусаева, проект закона разработан для продвижения разработки, внедрения и применения современных информационных технологий в деятельности органов судебной системы.

Предлагается введение должности заместителя председателя Верховного суда по вопросам цифровизации, в связи с чем в статью "Состав и структура Верховного суда" закона вносится изменение, согласно которому количество заместителей председателя увеличивается с трех до четырех за счет оптимизации количества судей с 31 до 30. При этом общее количество судей Верховного суда не меняется и остается в количестве 35.

Заместитель председателя Верховного суда по вопросам цифровизации, наряду с другими заместителями, будет назначаться из числа действующих судей Верховного суда президентом по представлению председателя Верховного суда сроком на пять лет.

Депутат Улугбек Ормонов отметил, что законопроект был разработан в июле, а 3 сентября президент подписал указ "О введении запрета на увеличение штатной численности и заработной платы работников государственных органов".

"Законопроект не противоречит указу?" - спросил он.

Мусаев ответил, что президент сам инициировал проект и эти вопросы урегулированы. Ормонов сообщил, что в таком случае депутатам надо предоставить особое решение.

"Проект не соответствует указу. Верховный суд, как никто другой, должен чтить и исполнять законы. Если вы их так нарушаете, что будет? Пусть уточнят этот вопрос", - обратился депутат к спикеру Нурланбеку Шакиеву.

В свою очередь торага сделал замечание Мусаеву. По его словам, замглавы Верховного суда сделал доклад законопроекта как судья, зачитывающий приговор. Шакиев попросил его в следующий раз подготовиться лучше.

В результате обсуждения законопроект поддержан в первом чтении: 71 депутат проголосовал за, один - против, 81 зарегистрирован.

Источник: kaktus.media