В Исламабаде началось 23-е заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС

В мероприятии принимают участие главы правительств и делегаций Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызстана

В Исламабаде при участии председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Акылбека Жапарова началось 23-е заседание Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Заседание началось со встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шехбаза Шарифа с главами делегаций, после чего состоялось групповое фотографирование.

В мероприятии принимают участие главы правительств и делегаций Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.