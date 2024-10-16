Изменён конституционный Закон «О кабинете министров» в третьем чтении

Инициатор законопроекта – депутат Дастанбек Джумабеков

Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект «О внесении изменений в конституционный Закон «О кабинете министров» в третьем чтении. Об этом сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ ЖК КР.

Инициатор законопроекта – депутат Дастанбек Джумабеков.

Информацию о законопроекте представил заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Карим Ханджеза.

Законопроект направлен на устранение коллизии в конституционном Законе «О кабинете министров». Проектом закона предусматривается дополнение в пункт 1 части 2 статьи 13 конституционного Закона «О кабинете министров», согласно которой кабинет министров наделяется полномочиями на основе поручений Жогорку Кенеша издавать постановления и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории Кыргызской Республики, и обеспечивать контроль за их исполнением. Предлагается установить предельный срок для дачи официального заключения не более 15 дней по согласованию с субъектом законодательной инициативы, в случае продления срока рассмотрения кабинетом министров проекта закона.

Жогорку Кенеш также рассмотрел и принял законопроект «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс» в третьем чтении. Проект закона направлен на реализацию решения Конституционного суда КР от 25 октября 2023 года.